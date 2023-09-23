Все уничтожает, – Гайдай объяснил, что больше всего донимает ВСУ на Купянско-Лиманском направлении

На Купянско-Лиманском направлении наблюдается уменьшение активности штурмовых действий российских захватчиков. Однако враг продолжает донимать украинских военных артиллерийскими обстрелами.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что россияне применяют огромное количество артиллерии. Противник метр за метром уничтожает украинские города и деревни.

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С какой целью враг использует артиллерию

Обстрелы настолько мощные, что украинские защитники не могут нигде "зацепиться".

С одной стороны, наши войска не отступают, потому что оккупанты иногда проявляют слабину. А с другой стороны, все же иногда ВСУ вынуждены отходить на новые позиции, так как уже негде закрепиться.

Все уничтожает именно артиллерия, потому что часами оккупанты обстреливают территорию, куда потом бросают свои подразделения в наступление.

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Россия не отказалась от цели

Оккупанты сконцентрировали 110 тысяч личного состава на Купянско-Лиманском направлении. Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, 110 тысяч – это общее формирование, содержащее и тыловые подразделения, и подразделения обеспечения. Однако это не означает, что все это количество стоит вместе с оружием в руках на передовой линии и сменяет друг друга, на самом деле это не так.

Элитными их (подразделения на Купянско-Лиманском направлении – 24 Канал) назвать сложно. Судя по перехватам российских оккупантов, это новички. Эти подразделения вновь сформированы и вряд ли имеют хорошее слаживание,

– начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Враг сосредоточил это количество личного состава на Купянско-Лиманском направлении для того, чтобы сдерживать наши войска. Кроме того, Россия до сих пор не отказалась от своей основной цели – полного захвата Луганской и Донецкой областей.

"Мы проводим все необходимые мероприятия, в частности, инженерное обеспечение, обустраиваются противотанковые мины и минные поля для того, чтобы противник не мог пройти линию столкновения", – Евлаш.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении