Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що росіяни застосовують величезну кількість артилерії. Противник метр за метром знищує українські міста та села.

Дивіться також Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій

З якою метою ворог використовує артилерію

Обстріли настільки потужні, що українські захисники не можуть ніде "зачепитись".

З одного боку, наші війська не відступають, бо окупанти інколи проявляють слабину. А з іншого боку, все ж іноді ЗСУ змушені відходити на нові позиції, позаяк вже немає де закріпитися.

Все знищує саме артилерія, тому що годинами окупанти обстрілюють територію, куди потім кидають свої підрозділи в наступ,

– наголосив Сергій Гайдай.

Гайдай про ситуацію в Луганській області: дивитися відео

Росія не відмовилася від мети

Окупанти сконцентрували 110 тисяч особового складу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як зазначив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, 110 тисяч – це загальне формування, яке містить й тилові підрозділи, і підрозділи забезпечення. Однак це не означає, що вся ця кількість стоїть разом зі зброєю в руках на передовій лінії та змінює одне одного, насправді це не так.

Елітними їх (підрозділи на Куп'янсько-Лиманському напрямку – 24 Канал) назвати складно. Судячи з перехоплень російських окупантів, це новачки. Ці підрозділи новосформовані й навряд чи мають хороше злагодження,

– начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Ворог зосередив цю кількість особового складу на Куп'янсько-Лиманському напрямку для того, щоб стримувати наші війська. Крім цього, Росія досі не відмовилася від своєї основної мети – повного захоплення Луганської та Донецької областей.

"Ми проводимо всі необхідні заходи, зокрема інженерне забезпечення, облаштовуються протитанкові міни та мінні поля для того, аби противник не міг пройти лінію зіткнення", – Євлаш.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку