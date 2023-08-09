Снова "мясные штурмы", – в Минобороны рассказали о целях и действиях оккупантов на Востоке

По словам Анны Маляр, россияне активизировались на Востоке, который считают главным направлением наступления. Туда перекидывают силы, применяют авиацию и артиллерию.

Россияне не жалеют сил, ведь стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Восток – эпицентр усилий врага. Это главное направление наступления России, в то время как Украина наступает преимущественно на Юге.

Оккупанты стремятся дойти до границ Донецкой и Луганской областей, поэтому активизировались и бросают в бой всех, кто только есть. Они прибегли к так называемым мясным штурмам, украинские воины отбивают атаку за атакой. Враг перекидывает силы с Авдеевского направления на Бахмутское и Купянское.

Самым горячим Анна Маляр назвала Купянско-Лиманское направление, там враг пытается прорвать оборону и продолжается упорная борьба.

На Бахмутском направлении оккупанты чувствуют панику из-за продвижения украинских войск, поэтому стягивают туда авиацию. Стало больше и обстрелов: если раньше было 8 тысяч обстрелов в неделю, теперь их уже 9 тысяч.

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