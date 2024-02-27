У нас довольно серьезные укрепления: Свитан объяснил намерения россиян на Купянском направлении
Одна из целей оккупантов на Харьковщине – захват Купянска и Купянска-Узлового. Впрочем, на этом направлении серьезные укрепления.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, прокомментировав также, есть ли угрозы для Харькова.
Смотрите также Враг продвигается в районе Авдеевки и к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю
Если бы оккупанты хотели наступать на Харьков, то собирали бы подразделения на Белгородском направлении. Сейчас такого нет. Кроме того, для наступления на такой большой город им необходимо было бы собрать около полумиллиона оккупантов. Поэтому сейчас Харькову ничего не угрожает.
Есть ли угрозы для Купянска
Как отметил Свитан, оккупанты пытаются продвигаться по левому берегу реки Оскол. Это продолжается уже более года с небольшими успехами. Их важно оттеснить украинские подразделения до самой реки.
Перед серьезными наступательными действиями оккупанты бросают подразделения новомобилизованных, которые проводят разведку боем и наводят на себя нашу артиллерию. Затем идут линейные части российской армии. Хуже, чем несколько последних месяцев, на этом направлении не будет. А наши укрепления там достаточно серьезные,
– сказал Свитан.
Единственная проблема – недостаток боеприпасов. Украинские дипломаты и политики решают эту проблему, ведь из-за малого количества снарядов иногда приходится отходить с позиций.
Ситуация на фронте: кратко
- Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине. Он заявил, что оборонительная линия в регионе является очень-очень неплохой.
- Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Евлаш отметил, что оккупанты акцентируют свои усилия на Купянске. Однако Украина еще с лета 2023 года возводила на этом направлении мощные фортификационные сооружения.
- По состоянию на 27 февраля Россия потеряла более 411 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 6556 вражеских танков, 12494 боевых бронированных машин, 1009 артиллерийских систем, 1000 РСЗО, 686 средств ПВО и т.п.