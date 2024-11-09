Больше всего внимания к Кураховскому направлению, Зеленский заслушал доклады военных

На Кураховском направлении враг продолжает штурмы, пытаясь окружить город. Поэтому сейчас больше всего внимания сосредоточено именно на этом участке фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского.

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Зеленский обеспокоен ситуацией возле Курахово

Сегодня украинский лидер заслушал доклад военных и Министерства обороны. Главное о ситуации на фронте рассказали Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Больше всего внимания сейчас – Кураховскому направлению,

– подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что наша оборонная промышленность пересекла отметку в первые сто единиц ракетного вооружения в этом году.

Президент также подтвердил, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших защитников и защитниц.

Кстати, по состоянию на сегодняшнее утро на Кураховском направлении Силы обороны за сутки отбили 40 российских атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовка, Новодмитровка, Вознесенка, Максимовка, Антоновка, Дальнего и Катериновка.