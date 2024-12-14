Россияне вывесили флаг над горсоветом Курахово, – Deep State

Оккупанты продолжают продвигаться в Курахово. Враг уже находится в центральной части города.

Чрезвычайно тяжелая ситуация сохраняется на Кураховском направлении. Только туда враг стянул 35 – 36 тысяч военных, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Россияне постепенно захватывают Курахово

К сожалению, силам противника удается продвигаться вглубь Курахово. Так, аналитики сообщили, что враг постепенно занимает центральную часть города.

На видео, распространяемых россиянами, оккупанты бегают мимо домов, снимают украинскую символику, которая еще присутствовала в центре. В частности, российская тряпка появилась на здании городского совета.

Также есть кадры, где они берут 4 бойцов Сил Обороны в плен.

Обратите внимание! От ВСУ информации о нахождении сил противника в центре города пока нет. Тем временем в Deep State подчеркнули, что враг уже занял территорию в населенном пункте, официально еще "находящуюся" под контролем ОСГВ "Хортица".

Какая ситуация в Курахово: смотрите на карте



В ОСГВ "Хортица" ранее сообщали, что вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях получили разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.

Отметим, что Кураховское направление на протяжении нескольких месяцев остается самым горячим. Там происходит самое большое количество боев.

Еще осенью стало известно о планах россиян оцепить украинские силы в Курахово, используя тактику "клещей".

Напомним, что недавно аналитики Deep State заявили об оперативном окружении украинских войск в районе Успеновки – села Кураховской городской общины. В ВСУ эту информацию опровергли.