Морпехи показали видео того, как уничтожили вражескую бронетехнику на Кураховском направлении

Морские пехотинцы остановили штурм российских войск. Оккупантам не удалось прорвать оборону на Кураховском направлении.

Украинские военно-морские силы поделились подробностями успешной операции, проведенной бойцами 37-й отдельной бригады морской пехоты на Кураховском направлении. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ВМС ВС Украины.

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Что известно об успехах на Кураховском направлении

Морпехи остановили атаку российских войск, которые пытались прорваться при поддержке колонны бронетехники.

Как ВСУ уничтожили вражескую технику россиян на Кураховском направлении: смотрите видео

Морпехи-черноморцы отбили вражеский штурм, во время которого пехоту сопровождала колонна бронированной техники, включая танк и БМП. Результат неудачного штурма для оккупантов – уничтожена техника и "минус" пехотное отделение,

– говорится в сообщении.

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