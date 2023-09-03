Российский Курчатов под "атакой беспилотников": есть попадание в здание ФСБ
Россиянам постоянно грезятся какие-то "неизвестные вражеские беспилотники в небе". Так, жители города Курчатов в Курской области страны-агрессорки жаловались на громкие звуки взрывов.
Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии жители города рассказали, что в результате этой "атаки" есть попадание в здание федеральной службы безопасности России, передает 24 Канал.
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Курчатов якобы атаковали неизвестные БПЛА
Пропагандисты заявили, что в Курчатове якобы сработала российская противовоздушная оборона "по вражескому беспилотнику". Оккупанты говорят, что на месте прилета образовался пожар после падения обломков летательного аппарата.
В Курчатове возник пожар после "падения беспилотника": смотрите видео
В конце концов, губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что пожар на месте уже якобы потушили, а пострадавших будто бы после атаки – нет. Он также заверил, что "обломки" упали на нежилое здание.
В то же время в Главном управлении разведки министерства обороны Украины заявили, что "неизвестный беспилотник" попал в здание ФСБ страны-агрессорки. Сначала в сети предполагалось, что это могло быть административное здание.
Беспилотник попал в здание ФСБ в Курчатове: смотрите видео
Кроме этого, пользователи соцсетей уже начали шутить об этой очередной "атаке" на здания российских правоохранителей. В частности, они отмечали, что "здание ФСБ сбило вражеский беспилотник собой".
Россию постоянно "атакуют" какие-то беспилотники
- В российском Санкт-Петербурге 3 сентября люди жаловались на громкие звуки взрывов и "хлопок". В конце концов стало известно, что в городе произошел сильный пожар на нефтебазе "Струмки", в результате чего образовался черный столб дыма.
- Днем ранее взрывы раздавались как во временно оккупированном Крыму, так и в российском Белгороде. Оккупанты также сетовали об "атаке неизвестных БПЛА" и сообщали о "работе ПВО".
- Кроме этого, в российской столице Москве 1 сентября также сообщали о взрывах и сильном пожаре. Далее стало известно, что там горел цех, производящий электронику для российских ракет, которыми страна-агрессорка активно обстреливает Украину