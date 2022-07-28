Тищенко снова опозорился: поздравил украинцев с Днем Независимости 28 июля

Украина 28 июля отмечает День государственности. Однако Николай Тищенко, похоже, живет по какому-то другому календарю, чем остальные украинцы.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в этот день поздравил земляков с Днем Независимости. 24 канал напоминает народному депутату, что этот праздник в Украине отмечают 24 августа, а "государство" и "независимость" – это разные понятия.

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Тищенко поздравил украинцев с Днем Независимости 28 июля

В День украинской государственности 28 июля Николай Тищенко решил поздравить украинцев с Днем Независимости. Для этого на своей странице в фейсбуке он опубликовал сообщение, к которому прикрепил щемящее стихотворение и фото с украинскими флагами в центре Киева.

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

– написал Тищенко.

Публикация на странице нардепа появилась около 10:55 28 июля. В комментариях под сообщением украинцы возмутились невежеством Тищенко и начали спрашивать, каким образом День Независимости "перенесли" почти на месяц раньше, никого об этом не известив.

Тищенко поздравил украинцев с Днем Независимости 28 июля / Скриншот из соцсетей

Кстати, вскоре Николай Тищенко, поняв ошибку, удалил сообщение с поздравлением со своей страницы.

Другие курьезы с Николаем Тищенко: коротко

В начале марта Николай Тищенко "забыл" рассчитаться в одном из львовских заведений. Политик просто вышел из ресторана мимо кассы. С должностным лицом пытались связаться через соцсети, чтобы он все же оплатил свой заказ, однако напрасно.

В феврале нардеп отметился сексистским заявлением. Во время выступления в Киевраде он комментировал рассмотрение решения о начале создания в столице районных советов, когда обратился к женщине "вы, улыбающаяся девочка".

Ко Дню Соборности Тищенко обнародовал другое одиозное поздравление украинцев. Он упомянул о "едином, сильном и независимом" государстве, однако "от Киева до Закарпатья", забыв об остальных регионах соборной Украины.

7 января нардеп перепутал Рождество с Пасхой, поздравив украинцев с "воскресением Христовым".

Также Тищенко оговорился, заявив, что "вакцинировался ковидом".

Одним из самых одиозных заявлений Николая Тищенко, вызвавшее огромное возмущение украинцев, было то, что в октябре прошлого года якобы можно было купить говядину по 20 гривен за килограмм. Такие цены, по словам нардепа, можно найти на Бессарабском рынке, который считают одним из самых дорогих в Киеве.

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