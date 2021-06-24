В Каменском на Днепропетровщине произошел пожар на предприятии. Вследствие него 2 мужчин получили ожоги большей части поверхности тела. СМИ сообщают, что это произошло на заводе ДМК. Пострадавшие курили и бросили окурок в легковоспламеняющееся вещество.