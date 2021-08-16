В курорной Кирилловке зафиксировали нашествие комаров: поразительное видео
16 августа 2021 , 13:21Читати новину українською
Источник:"РИА Мелитополь"
Курортная Кирилловка в 2021 году страдает не только от нашествия медуз, которые атаковали пляжи. В поселке еще и зафиксировали тысячи комаров.
Видео опубликовали в сети. Комары пролазят в помещение через все щели.
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Насекомые просто "ковром" покрывают стены, подоконники и потолки.
Нашествие комаров в Кирилловке: смотрите видеоСправка. О нашествии комаров в Кирилловке сообщали еще в июле. Тогда отметили, что их стало больше якобы из-за влажной погоды.
Опасны ли эти насекомые
Эти комары, как сообщили местные, не кусаются. Их называют однодневками.
Несмотря на то, что для людей они не являются угрозой, однако отдыхающие жалуются. Дело в том, что вечером на любых освещенных участках их собираются тысячи.
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Кирилловка в 2021 году: что происходит
- Сначала сообщали о том, что пляжи Кирилловки накрыли медузы. Их было настолько много, что невозможно было найти себе место. Люди писали, что вода похожа на кисель.
- Уже в конце июля стало известно, что Кирилловку атаковали крупные пауки. Они заполонили коттеджи туристов.
- Уже сейчас жители и туристы борются с насекомыми.
- Стоит заметить, что местные бизнесмены жалуются, так как год – неприбыльный из-за проделок природы. Некоторым предпринимателям пришлось закрыться.