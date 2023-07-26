Создают иллюзию, что все хорошо: россиянам массово раздают бесплатные путевки в Крым

Россияне начали массово бежать из украинского Крыма после "чрезвычайных событий". В то же время путинские власти пытаются всеми возможными методами спасти курортный сезон.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что доехать на остров российским туристам непросто, ведь 17 июля на Крымский мост пришел мощный "хлопок".

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К тому же оккупанты заявили, что восстановление незаконно построенного моста откладывается до зимы. Хотя сначала россияне уже осенью планировали возобновить движение. Это свидетельствует о том, что повреждение гораздо более серьезные, чем оккупанты рассчитывали.

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Путевки на шару

По последним данным, большинство россиян прервали вожделенные путевки, которые покупали или им выдавали. Кстати, некоторые предприятия в России обязали безальтернативно купить путевки именно в Крым и выдать своим сотрудникам. Для того чтобы показать, что курортный сезон на оккупированном полуострове в разгаре.

А россияне, в принципе не имеющие собственного мнения, безропотно туда поехали. Чтобы создать картинку, что в Крыму все вроде бы нормально. Россиянам принудительно выдавали путевки и отправили на полуостров,

– сказал политтехнолог.

В Крыму настроения не очень веселые, ведь им рассказывали, что система ПВО России "полностью защищает" полуостров. А сейчас якобы появились новые виды долетающих беспилотников и поэтому слышны взрывы.

"Это же каким надо быть ид**том даже, если тебе принудительно дают эту путевку, ехать в Крым, где взрывы. Это отсутствие инстинкта самосохранения. Это же и ответ почему россияне безропотно идут на убой, когда их тянут на войну", – отметил Тизенгаузен.

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