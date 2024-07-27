Во время тренировочного полета погиб первокурсник университета Воздушных Сил

27 июля произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб курсант. Он выполнял учебный полет на самолете К-10 Swift.

Трагическую новость сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, где на первом курсе учился погибший.

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Гибель молодого пилота

В университете уточнили, что сейчас причины катастрофы устанавливаются. На месте катастрофы работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас,

– говорится в сообщении учебного заведения.

Также в университете просят "осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами".

: Скаетон К-10 Swift – сверхлегкий самолет украинского производства. Предназначен для обучения пилотов, патрулирования и мониторинга территорий и объектов, туристических полетов и тому подобное.

Напомним, в августе прошлого года трагически в авиакатастрофе погиб известный пилот "Джус".

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