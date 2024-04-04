В России снова неспокойный вечер: в Курске работает ПВО, а Воронеж "атакуют" беспилотники
В России не проходит ни одного вечера без громких звуков и жалоб о "атаках" беспилотниками. На этот раз неспокойно было в Воронеже и Курске.
Об этом сообщают российские СМИ. По данным оккупантов, в регионах “работала” российская противовоздушная оборона, передает 24 Канал.
Интересно Разрушения серьезные: неизвестные взорвали электроподстанцию в Санкт-Петербурге
В Курске работала ПВО, а в Воронеже "угроза" БПЛА
Российские пропагандисты около 21:14 сообщили, что в Курской области угроза атаки беспилотниками. В некоторых населенных пунктах даже звучала сирена, в частности, в Железногорске.
В Курской области звучали сирены: смотрите видео
Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе якобы работает ПВО по неизвестным объектам в небе. В конце концов, по данным губернатора, "после сбивания беспилотника" произошли взрыв и возгорание в районе Центрального рынка. Россиянин отметил, что на места уже якобы выехали экстренные службы.
В Курске прогремел мощный взрыв: смотрите видео
Старовойт также отметил, что "есть попадание после атаки БпЛА в жилой дом в одном из поселков". Также якобы есть возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Жители Курска слышали громкие звуки: смотрите видео
Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Эта область является соседней с Курской.
Несколько дней назад в Курске вспыхнул масштабный пожар
- Жители Курска 2 апреля сообщали, что в городе вспыхнул масштабный пожар. До этого российские пропагандисты сообщали, что этот населенный пункт якобы атакуют неизвестные беспилотники.
- Российские пропагандисты сразу поспешили успокоить россиян. В частности, отметив, что, мол, "все вражеские цели сбила российская противовоздушная оборона".
- Кроме того, очевидцы писали, что якобы в селе Дубрава под Курском "пылает поле". Однако насколько достоверной является эта информация доподлинно неизвестно.
- Стоит отметить, что в ночь на 3 апреля на электроподстанции в Санкт-Петербурге произошел сильный взрыв. Там неизвестные люди взорвали электроподстанцию. Следователи страны-агрессора открыли дело по статье "диверсия" и пытаются найти виновников в городе.