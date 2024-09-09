Буферная зона в России будет расширяться, – генерал-майор СБУ в запасе объяснил почему

Операция украинский военных на Курщине продолжается. Под контролем Сил обороны уже более 1200 километров квадратных, однако и это не предел.

После начала Курской операции стало понятно, что Кремль просто не может обеспечить защиту собственных границ. Об этом подробнее 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

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В России будет буферная зона, но есть нюанс

Владимир Путин очень хотел создать буферную зону в Харьковской области. На это указывал и наступление русских на севере Харьковской области, начавшееся 10 мая. Однако продвижение врага там удалось остановить.

Мало того, теперь буферную зону создают уже на территории России – в Курской области, где украинские военные контролируют более 1200 километров квадратных.

Буферная зона будет расширяться, ведь в России просто нет возможности обеспечить охрану всего своего так называемого государства. Все, что они сейчас могут сделать, покидать "детей" (имеется в виду срочников – 24 Канал), но не думаю, что россияне сильно обрадуются этому. Даже наоборот, может до российских матерей дойдет, что гибнут их дети, безопасность которых гарантировал лично Путин,

– подчеркнул Виктор Ягун.

В начале полномасштабного вторжения в Украину, Владимир Путин убеждал, что "сво" – никак не касается общей армии и срочников. Мол, за три дня Украину удастся захватить, там поставят карманное правительство и все. Однако что-то в планах Путина, как всегда, пошло не так.

Обратите внимание! В начале Курской операции Путин направил туда не кадровых военных, а срочников. Сотни попали в плен, многие сдавались добровольно, не желая воевать. На этом фоне в России запустили флешмоб "Срочники – дети", чтобы заставить остановить власть отправлять срочников воевать. Хотя Кремль до сих пор не гнушается отправлять их на Курщину, однако давление общества таки имело результат.

Российская сторона инициировала обмен пленными в формате 115 на 115, который в конце концов состоялся 24 августа. В Россию вернули исключительно срочников.

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