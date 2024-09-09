Після початку Курської операції стало зрозуміло, що Кремль просто не може забезпечити захист власних кордонів. Про це детальніше 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
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У Росії буде буферна зона, але є нюанс
Владімір Путін дуже хотів створити буферну зону у Харківській області. На це вказував і наступ росіян на півночі Харківщини, що розпочався 10 травня. Однак просування ворога там вдалося зупинити.
Мало того, тепер буферну зону створюють вже на території Росії – у Курській області, де українські військові контролюють понад 1200 кілометрів квадратних.
Буферна зона буде розширюватися, адже в Росії просто немає можливості забезпечити охорону всієї своєї так званої держави. Все, що вони зараз можуть зробити, покидати "дітей" (мається на увазі строковиків – 24 Канал), але не думаю, що росіяни сильно зрадіють цьому. Навіть навпаки, може до російських матерів дійде, що гинуть їхні діти, безпеку яких гарантував особисто Путін,
– наголосив Віктор Ягун.
На початку повномасштабного вторгнення в Україну, Владімір Путін переконував, що "сво" – ніяк не стосується загальної армії та строковиків. Мовляв, за три дні Україну вдасться захопити, там поставлять кишеньковий уряд і все. Однак щось у планах Путіна, як завжди, пішло не так.
Зверніть увагу! На початку Курської операції Путін спрямував туди не кадрових військових, а строковиків. Сотні потрапили в полон, багато здавалися добровільно, не бажаючи воювати. На цьому тлі у Росії запустили флешмоб "Строковики – діти", аби змусити зупинити владу відправляти строковиків воювати. Хоч Кремль досі не гребує відправляти їх на Курщину, однак тиск суспільства таки мав результат.
Російська сторона ініціювала обмін полоненими у форматі 115 на 115, який зрештою відбувся 24 серпня. До Росії повернули виключно строковиків.
Як операція на Курщині вплинула на російські еліти
- Директор ЦРУ Білл Бернс та глава Мі-6 Річард Мур на фестивалі FTWeekend у Лондоні розповіли про проміжні результати та наслідки наступу ЗСУ на Курщину. Глави спецслужб переконані, що операція підвищила моральний дух українців, а також у буквальному сенсі виявила слабкі місця Росії.
- Хоч це не сильно ослабило владу Владіміра Путіна, однак породила низку питань серед російських еліт. Зокрема, щодо подальшого ведення війни проти України.
- Крім того, значним тактичним успіхом стало й те, що війна нарешті частково перейшла і на російську територію.