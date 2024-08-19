Все настолько плохо: Россия отправила "космическую пехоту" в бои на Курщину

Для России серьезным вызовом стала операция ВСУ в Курской области. Военных там катастрофически не хватает, но их не спешат снимать с других направлений.

Кремль решил бросить в бои на Курщину Военно-космические силы, что может иметь неприятные последствия впоследствии. Но хватит ли России сил сейчас, чтобы отразить наступление ВСУ, 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Россия собирает последнее

По подсчетам западных аналитиков, для того, чтобы выбить украинскую группировку с Курщины, России понадобится не менее 20 тысяч личного состава. Однако забирать такое количество военных с одного направления россияне не спешат.

С каждого направления понемногу россияне пытаются позбирать 10 тысяч личного состава. Трудно сказать, влияет ли это на все направления. Если забрать по 10 тысяч военных с Донецкого направления, уверен, что их наступательный потенциал существенно затормозится или даже остановится. Но если они забирают мелкие партии – тогда не факт,

– отметил Иван Ступак.

Интересно отметить, что российские СМИ сообщили, что из-за нехватки живой силы в Курскую область перебросили военнослужащих из подразделений Военно-космических сил – так называемую "космическую пехоту". Это и механики, бортинженеры, даже пилоты, которые теперь становятся пехотой.

"Это двусторонняя ситуация. С одной стороны – у россиян ежедневно есть продвижение на фронте, с другой – складывается впечатление, что россияне собирают последнее, на что указывает привлечение таких специфических войск как ВКС. Поэтому или они смогут пробить всю нашу оборону и будет проблема, или сами себе "сломают руки-ноги", потому что бросают в бой даже механиков. А это, обратите внимание, механики стратегической авиации", – отметил экс-сотрудник СБУ.

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Также стоит добавить, что к Курской операции активно привлекают и срочников из всех регионов России, которых Владимир Путин обещал не отправлять на войну. Однако что-то, как обычно, пошло не так.