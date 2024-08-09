Бои в Курской области: DeepState впервые показал карту с прорывом российской границы

В Курской области уже более третьих суток продолжаются активные боевые действия и прорыв границы. Аналитики DeepState впервые обновили свою карту, показав примерную территорию, где могут продолжаться бои.

Аналитики в своей карте показали только обновление за 6 августа, когда начались активные действия в Курской области России. Эксперты также назвали населенные пункты, которые пока не контролирует страна-агрессор в регионе.

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Как выглядит карта с прорывом в Курскую область от DeepState

В DeepState отметили, что якобы Силы обороны смогли за 6 августа освободить около 143 квадратных километров территории в Курской области. По данным аналитиков, российские власти пока не контролирует такие населенные пункты в регионе как Свердликово, Дарьино и Олешня.

Силы Обороны осуществили удар возле Свердликово и Олешня. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями. На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также было окружено,

– написали в отчете эксперты.

Аналитики также рассказали, что с перепугу россияне спрятались в местном монастыре. Как сообщается, передовые подразделения расположились в Гончаровке и в окрестностях Суджи. Кроме того, продолжаются столкновения в районе Зеленого Пути, хотя интенсивность боев остается непонятной. Между тем на участке Николаев-Дарьино сначала оккупантам удалось отбить первый штурм, но этот успех оказался непродолжительным.

Как выглядит количество потерянных территорий в Курской области: смотрите на карте

Очевидно аналитики постепенно и с задержкой будут обновлять ситуацию в Курской области, из соображений безопасности.

Стоит отметить, что пока ни Генштаб ВСУ, ни кто-либо из официальных лиц из украинской власти не комментировал "прорыв" границы в Курскую область.

К слову, за последние 3 дня активных действий в Курской области россияне 6 раз заявляли о "победе" и "завершении боев". Зато ситуация в этом российском регионе не переставала быть сложной, а линия фронта продолжает расширяться.