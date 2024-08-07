Россия перебрасывает резервы в Курскую область: Свитан сказал, как это повлияет на фронт

Российские власти 6 августа заявили, что якобы украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию Курской области России. Якобы ВСУ атаковали Суджанский и Кореневский районы беспилотниками и ракетами.

В то же время в минобороны заявили, что начали перебрасывать резервы в Курскую область. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Канал, что это очень хорошие новости для Украины.

Важно У Минобороны России и местных властей разнятся версии относительно боев в Курской области, – ISW

Это будет удар для россиян

Активизация боевых действий в Курской области России заставит россиян ослабить другие участки фронта, чтобы сдерживать давление на границе с Украиной.

Это очень хорошо, что россияне перебрасывают резервы в Курскую область. Вопрос, в том, какие это резервы, в каком количестве и где они буду разворачиваться,

– отметил военный эксперт.

Если враг снимет даже одну бригаду с Восточного фронта и перебросит ее в Курскую область, это, по мнению Свитана, уже уменьшит давление на украинские войска Донецкой области.

Пусть перебрасывают, и чем больше, тем лучше. Если мало перебросят, значит украинские силы добавят количество войск на Курщине для того, чтобы враг стягивал еще сюда свои резервы,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, россиянам придется строить фортификационные сооружения на новом направлении фронта. Враг не строил их раньше вдоль линии границы, поэтому ему придется сейчас срочно сооружать укрепления, восстанавливать определенные оборонительные механизмы, создавать линию обеспечения.

Представьте, какой это будет удар для россиян, ведь им придется минировать российскую же территорию. Война пришла и в Россию,

– подчеркнул Роман Свитан.

Россияне сообщили, 6 августа ВСУ якобы совершили прорыв в Курскую область. Впоследствии в пабликах появилась информация, что украинские силы якобы заняли приграничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, ВСУ предположительно осуществляют атаки на направлениях: с КПП "Суджа" в направлении Суджи и Олешни и со стороны села Новенькое Сумской области в направлении Николаево-Дарьино Курской области.

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