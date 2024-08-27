"Бомба замедленного действия": Путин допустил критическую ошибку в Курской области

Операция ВСУ в Курской области принесла немало проблем для Владимира Путина. Больше проблем, однако, принесли его бессмысленные решения и попытки сэкономить на россиянах.

Российское военное командование не хочет перебрасывать в Курскую область подготовленных военных. Вместо этого туда отправляют срочников, что может иметь очень нежелательные для Путина последствия. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал об этом подробнее в разговоре с 24 Каналом.

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Кого Путин бросил на Курщину

Командование вооруженных сил России пытается сопротивляться в вопросе переброски дополнительных сил в Курскую область, ведь хочет сосредоточиться на наступлении россиян на Покровском направлении. Однако не делать этого таки не могут. Они вынуждены забирать военных из менее приоритетных направлений, а также массово привлекать к боям на Курщине срочников, которых Путин ранее обещал не трогать.

Срочники для России – это бомба замедленного действия. Условно сидят в одном окопе контрактники и срочники – тем платят, другим – нет. Те умирают даром – другие за деньги... Почему в Курской области не "СВО"? Потому что при КТО (контртеррористической операции – 24 Канал) идут гораздо меньшие выплаты. А срочникам и вообще ничего не платят,

– отметил Борис Тизенгаузен.

То есть если срочник в Курской области погибнет – то это будут классифицировать как, скажем, "несчастный случай на работе". Никаких выплат за такое не предусмотрено.

"Экономически это совсем другие модели. Они ничего не тратят на срочников, но это действительно бомба замедленного действия, потому что в ближайшее время это начнет "вылезать". Срочники будут бросать оружие, бежать к нам, потому что хоть так смогут выжить. Но у Путина нет другого выхода. Он не хочет забирать военных с других направлений", – объяснил политтехнолог.

Заметим, что еще раньше в Financial Times писали о том, что срочников из всех российских регионов отправляют в бои на Курщину. Стоит также добавить, что в России есть около 300 тысяч срочников, которые являются едва ли не единственным значительным резервом, что сейчас доступен Кремлю.

Интересно! Немало российских срочников уже попали в плен в Украину. Некоторая часть даже умоляла обменять их на азовцев. В конце концов, недавно обмен действительно состоялся в формате 115 на 115. Россия получила срочников, которые попали в плен на Курщине. В Украину вернулись пограничники, защитники Мариуполя, нацгвардейцы и тому подобное. Бойцов "Азова" среди них не было.