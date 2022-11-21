Мобилизированных подселяют в квартиры к украинцам: что происходит на Запорожском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать вражеские силы на Запорожском направлении. Наши защитники накрыли колонну военной техники окупантов, которая двигалась в сторону Энергодара, а также месторасположение врага в населенном пункте Веселое неподалеку от Мелитополя. Россияне там понесли серьезные потери.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что за последнее время в Запорожском направлении особых изменений не произошло. Фронт не движется. Продолжается контрбатарейная борьба, артиллерийские обстрелы.

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Враг проводит активную ротацию

По словам корреспондента, у россиян были всплески активности – они пытались проводить атакующие действия в сторону Гуляйполя и Орехова. Но ВСУ приостановили эти их попытки.

Он рассказал, что на территории Запорожской области идут активные ротации противника. Подразделения снимаются, куда-то уезжают, другие приезжают. Появилась группа ЧВК "Вагнер" на Запорожском направлении.

"Количество российских военных увеличивается, большая их часть – это так называемые "чмобики", которых там 30 – 40 процентов. Бойцы низкой боевой способности, не обстрелянные, не готовые воевать", – отмечает корреспондент.

Местных "уплотняют" "чмобиками"

Он отметил, что в селе Мирном под Мелитополем "чмобиков" расселяют по квартирам мирных жителей.

Там есть многоэтажки с трехкомнатными квартирами, и сейчас проживающих в них людей начали "уплотнять" "чмобиками". Говорят, есть три комнаты, так пусть в третьей поживут наши бойцы,

– рассказал корреспондент.

По его словам, доходит до того, что местных жителей выгоняют в частные дома в села и заселяют в их квартиры "чмобиков".

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