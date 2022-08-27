Детей учат убивать украинцев, – Андрющенко рассказал о лагерях, которые устроили оккупанты
российские захватчики продолжают насаждать свои порядки на оккупированных территориях. В Донецкой области оккупанты организовали так называемый "детский лагерь", где "промывают мозги" маленьким украинцам.
Такой лагерь работает в селе Мелекино недалеко от Мариуполя. Об этом 24 канала рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
Читайте также "Россия принесла убийства и издевательства": выехавшие из Мариуполя дети установили новый рекорд
По его словам, туда строят детей с близлежащих оккупированных территорий – из Мариуполя и Мариупольского района, а также Волновахи.
"Из Мариуполя там 10 – 12 детей. Это дети тех коллаборантов, которые одними из первых присоединились к оккупационному режиму", – рассказал Андрющенко.
Чему россияне учат украинских детей
Как сообщил советник городского головы Мариуполя, в Мелекино детей муштруют в традициях "неопионерии".
россияне устроили лагерь "патриотического воспитания" в селе Мелекино / Фото Мариупольского горсовета
россияне уделяют внимание физической подготовке и так называемому "патриотическому воспитанию", а также учат детей обращаться с оружием и стрелять .
оккупанты учат девушек обращению с оружием / Фото Мариупольского горсовета
По словам Андрющенко, лагерь в Мелекино напоминает гитлерьюгенд – молодежную военизированную организацию времен нацистской Германии, однако на российский лад.
Устраивают там путинюгенд. Детей учат на примере того, как нужно защищать россию, хотят сделать из них "пионеров-героев". Фактически наших детей с детства учат, как нужно убивать украинцев,
– подчеркнул мэр Мариуполя.
Второй заезд за лето
Он добавил, что россияне организовали уже второй заезд в так называемый лагерь за это лето. Пока работает только один такой лагерь на оккупированной территории Донецкой области.
Украинских детей воспитывают в традициях "неопионерии" / Фото Мариупольского горсовета
"Если бы у оккупантов было немного больше времени, то лагерей бы больше", - отметил Андрющенко.
Оккупанты насаждают детям ненависть к украинцам /Фото Мариупольского горсовета
"Украинофобия насаждается безумными темпами"
Он также рассказал, что 23 августа, в канун Дня Независимости Украины, российские захватчики организовали в Мариуполе большой форум педагогов. На мероприятие собрали директоров школ и учителей, согласившихся сотрудничать с оккупационными властями.
Им пытались объяснить, как нужно учить детей. Им говорили, что нужно учить детей на примерах "пионеров-героев", которые одно время приобщались к войне и защищали свою родину. То есть украинофобия насаждается бешеными темпами,
– подчеркнул Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя добавил, что, судя по всему, именно так и выглядит "денацификация", о которой постоянно говорят русские.
Андрющенко рассказал о планах кафиров по судилищу над азовцами: смотрите видео
Как живут дети на оккупированных россией территориях
- В Мариуполе российские кафиры планируют открыть всего 4 школы , где будут преподавать детям только 3 предмета. Это связано с адаптацией к русскому образованию. Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, дети не понимают русских слов. Они воспринимают бытовой язык, но не термины по математике, физике или химии.
- Оккупационные власти Херсонщины анонсировали, будто готовы открыть 100 учебных заведений по своей программе в регионе. россияне даже обещают херсонцам ежемесячное жалованье , если дети пойдут в "их" школы.
- На оккупированной Луганщине боевики начали готовить детей к войне . Им промывают мозги на "победоспособных" мероприятиях. Также оккупанты в Луганске похищают украинских подростков, таким образом шантажируя их родителей, чтобы те шли на войну.