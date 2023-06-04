За плечами уголовное преступление: полиция Киевщины разыскивает беглянку из психоневрологической больницы

В Киевской области полиция объявила в розыск 36-летнюю Ларису Абидокову. Женщина с криминальным прошлым пропала из Киевской городской психоневрологической больницы №3.

Правоохранители отметили, что женщина самовольно покинула медучреждение. Ранее она отбыла наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

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Как выглядит разыскиваемая Лариса Абидокова

Следовательно, в полиции попросили всех граждан, кто может владеть информацией относительно Ларисы, сообщить о ней правоохранителям.

Если вы узнали женщину на изображении или владеете какой-либо информацией относительно нее, просьба срочно сообщить по телефону 0933034986 или на спецлинию 102,

– написали в телеграм-канале полиции Киевщины.



Полиция разыскивает Ларису Абидокову / Фото полиции Киевщины

Приметы разыскиваемой Ларисы Абидоковой:

с виду 36 лет;

рост – 160 см;

среднего телосложения;

имеет светлые волосы;

карие глаза.

Также известно, что во время бегства была одета в спортивный костюм темно-синего цвета. Обувь же была черного цвета.

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