Очень плохая и печальная ситуация, – Латвия заморозила отношения с Беларусью

В Латвии заявили, что по состоянию на май 2021 года дипломатические отношения страны с Беларусью являются замороженными. В то же время, шанс на урегулирование ситуации до сих пор остался.

Латвийский посол Эйнарс Семанис рассказал, что Беларусь пока не добавила в свой "черный список" работников дипломатического ведомства Латвии. Это позволяет надеяться, что ситуацию можно урегулировать.

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Однако когда это произойдет, Семанис спрогнозировать не может.

По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь требовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран "очень плохая и очень печальная" – тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана

– подчеркнул посол.

По словам Семаниса, в настоящее время работа посольства Латвии в Минске приостановлена. Там остался лишь один работник, отвечающий за административные вопросы.

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