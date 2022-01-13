Лавров перевел обвинения в сторону России из-за дестабилизации Казахстана "на лукавого"
Источник:"РИА-Новости"
В сторону Москвы прозвучал ряд обвинений из-за событий в Казахстане. Мол, именно она спровоцировала кризис в стране. В российском МИДе уже "нашли виновного".
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все такие обвинения – "от лукавого". Более того, он настойчиво утверждает, что все это – конспирологические теории и не более.
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Лавров убеждает, что "Россия здесь ни при чем"
Чиновник утверждает, что часть этих "теоретиков" убеждает, что протесты в Казахстане организовал Запад. Мол, чтобы ослабить позиции России перед переговорами в Женеве и Брюсселе. "Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под контроль. Это все от лукавого", – оправдывался российский министр.
Лавров поспешил заверить, что власти Казахстана проведут полноценное расследование и впоследствии озвучат его результаты. Он подчеркнул, что между ситуацией в стране и Россией нет никакой связи.Обратите внимание! Financial Times пишет, что Казахстан увеличил политическую зависимость от России. Мол, призыв Токаева ввести войска ОДКБ подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику.
"Миротворческая миссия" в Казахстане: основное
- Россия, Армения, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан прислали в Казахстан своих военных по призыву президента Касима-Жомарта Токаева. Он попросил об этом на фоне массовых протестов.
- "Миротворческую миссию" возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Именно он в 2014 году был одним из организаторов и руководителей военной операции по захвату украинского Крыма.
- 13 января страны ОДКБ начали выводить своих "миротворцев" из страны. Впрочем, в США уже выразили сомнения относительно того, действительно ли российские военные вернутся домой.
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