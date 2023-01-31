Россия должна уйти из Украины, – глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сказал, что Россия должна уйти из Украины. Эту информацию для российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передал глава МИД Египта Самех Шукри.

Информацию об этом распространило одно из российских информационных агентств. Лавров подтвердил, что получил уведомление через Шукри.

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О чем сказал Лавров

Министр оккупантов Лавров недавно был с визитом в столице Египта Каире. Он сказал, что Россия якобы "всегда готова выслушать" любое серьезное предложение, которое может "урегулировать нынешнюю ситуацию в ее всеобъемлющем контексте".

В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послания о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо, – сказал Лавров.

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