Лавров пожаловался, что Европа выполняет "хотелки" Украины, а не России

Глава российского МИД "обижен" на Европу. Он жалуется, что там якобы выполняют все, чего хочет Украина. А на стремления России, мол, не обращают внимания.

Такое заявление российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал на брифинге 14 января. Ему кажется, что страны Европы "слепо" поддерживают во всем Украину.

Читайте также В России жалуются, что НАТО "привлекает в свои ряды" Украину и страны Скандинавии

Из-за чего жаловался Лавров

"Вот Германия считает, что Украину нужно поддерживать во всем. Мол, вот Украина хочет, и мы обязательно эту "хотелку" будем выполнять. А чего хочет Россия, вы не хотите узнать?" – пожаловался Лавров.

Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина? И у вас опять логика "либо-либо"... Либо Украину удовлетворить, либо не знаю, что делать,

– жаловался он.

И в то же время пытался цинично заверить, что у России всегда благие намерения. Мол, Москва хочет, чтобы все чувствовали себя в безопасности. "Вот Украина хочет в НАТО. А мы хотели, чтобы НАТО не продвигался (на восток – 24 канал)", – отметил чиновник.

Даже после этого глава российского МИД все никак не мог прекратить возмущаться. "Украина просто хочет, а нам это обещали президенты, уважаемые люди! И ничего", – выразил свое раздражение Лавров.

Другие заявления Лаврова

Накануне Лавров назвал "нервным срывом" пакет санкций США против Путина. Ранее в американском Сенате рассказали о проекте ограничений, которые готовят для главы Кремля в случае нового нападения на Украину.

Также российский чиновник отверг обвинения в сторону России из-за дестабилизации Казахстана. Те, кто считают Москву причастной, по его мнению, набрались этого "от лукавого".

В конце 2021 года он пригрозил Украине, что Москва "вмешается в военный конфликт на Донбассе". Это при том, что Россия в 2014 году напала на Украину, хотя и пытается этого не признавать.

Россия может напасть на Украину под предлогом попытки переворота: смотрите видео