Ходят слухи о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы умер. Официального подтверждения нет, но представитель Украины в ООН Сергей Кислица заинтриговал сообщением, в котором сказал, что смерть для российских военных преступников является самым простым выходом.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил 24 Каналу, что интересно, какой должна быть жизнь человека, чтобы на его смерть так реагировали. Очевидно, что она была далека от идеала.

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Что известно о "смерти" Лаврова

Игорь Яковенко отметил, что все обвинения в сторону Лаврова справедливы. Реакцию на его вероятную смерть можно сравнить с реакцией на смерть Адольфа Гитлера, Риббентроп или пропагандиста Геббельса.

Жив Лавров или умер – я не знаю. Но не уверен, что это имеет существенное значение в нашей ситуации. Лавров не является незаменимой фигурой,

– добавил Яковенко.

В свое время Сергей Лавров сделал все, чтобы в России исчезла дипломатия. Поэтому не так важно, что с ним сейчас. Вряд ли этот политик был самостоятельным.

Он работал в МИД еще в 90-е годы, когда внешняя политика была совсем другой. У него были противоположные взгляды, он поддерживал курс, ориентированный на вхождение России в мировое сообщество, но отнюдь не на войну.

Но с приходом Путина начал поддерживать курс на изоляцию, ненависть и войну. А вместе с этим и на ликвидацию дипломатии. В России ее сейчас нет,

– сказал Яковенко.

Дипломатические подходы предусматривают урегулирование конфликтов путем переговоров. Однако со страной-агрессором невозможно о чем-то говорить.

Более того, она не поддерживает нормальные отношения ни с одним соседним государством, кроме Беларуси. Хотя всем известно, что Беларусь не является самостоятельным субъектом политики.