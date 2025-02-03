Украина имеет лазерное оружие, способное поражать некоторые объекты, – командующий Сухаревский

Вадим Сухаревский подтвердил, что Украина сейчас использует лазерное оружие против россиян. Оно уже поражает определенные вражеские объекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ в интервью "Радио Свободе".

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Что сказал Сухаревский о лазерном оружии в Украине

Вадим Сухаревский отметил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) – инновационная деятельность командования Сил беспилотных систем, которая предусматривает наработки в ряде направлений.

Одним из важных аспектов, по словам полковника, сейчас является противодействие вражеским бортам и беспилотным авиационным системам, в частности, поиск эффективных стратегий против беспилотников типа "Шахед". Это побудило СБС к созданию специализированных команд, которые занимаются решением этих проблем.

И так, повторюсь – лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты,

– резюмировал Сухаревский.

К слову, ранее Вадим Сухаревский заявлял, что Украина имеет собственное лазерное оружие, которое называется – "Тризуб". Оно способно сбивать вражеские самолеты на высоте более 2 километров.