Леди Гага извинилась за слова о самоубийстве Zombie Boy

1 августа мир потрясла новость о смерти канадского киноактера и модели Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy.

Сначала предварительной причиной смерти Рика назвали самоубийство. Тогда в Twitter-аккаунте Леди Гага призвала всех беречь себя от мыслей о суициде и обращаться к семье и друзьям за поддержкой.

Читайте также: Умер Zombie Boy: биография модели Рика Дженеста с жуткими татуировками

Однако позже семья Дженест заявила, что его смерть – это несчастный случай.

Знаменитой певице пришлось извиниться за то, что она рано написала о самоубийстве Рика.

"Со всем уважением к семье Рика, я приношу свои извинения за то, что слишком рано сделала выводы, без свидетелей и каких-либо доказательств о причинах его смерти. Я никак не хотела сделать неправильный вывод. Я глубоко сочувствую его семье и друзьям", – написала Леди Гага.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j — Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.

The art we made was sacred to me and I was emotional, he was an incredible artist and his art and heart will live on. Rest In Peace You beautiful soul. pic.twitter.com/0gXTJ6cHYB — Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.

Смотрите клип Леди Гага, где снимался Zombie Boy – Born This Way: