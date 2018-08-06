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Леди Гага извинилась за слова о самоубийстве Zombie Boy

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Рик Дженест и Леди Гага
Рик Дженест и Леди Гага / Кадр из видео

1 августа мир потрясла новость о смерти канадского киноактера и модели Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy.

Сначала предварительной причиной смерти Рика назвали самоубийство. Тогда в Twitter-аккаунте Леди Гага призвала всех беречь себя от мыслей о суициде и обращаться к семье и друзьям за поддержкой.

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Однако позже семья Дженест заявила, что его смерть – это несчастный случай.

Знаменитой певице пришлось извиниться за то, что она рано написала о самоубийстве Рика.

"Со всем уважением к семье Рика, я приношу свои извинения за то, что слишком рано сделала выводы, без свидетелей и каких-либо доказательств о причинах его смерти. Я никак не хотела сделать неправильный вывод. Я глубоко сочувствую его семье и друзьям", – написала Леди Гага.

Смотрите клип Леди Гага, где снимался Zombie Boy – Born This Way: 

 

Теги: LifeStyle Музыка Леди Гага
Источник: 24 Канал
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