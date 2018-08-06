Леди Гага извинилась за слова о самоубийстве Zombie Boy
1 августа мир потрясла новость о смерти канадского киноактера и модели Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy.
Сначала предварительной причиной смерти Рика назвали самоубийство. Тогда в Twitter-аккаунте Леди Гага призвала всех беречь себя от мыслей о суициде и обращаться к семье и друзьям за поддержкой.
Читайте также: Умер Zombie Boy: биография модели Рика Дженеста с жуткими татуировками
Однако позже семья Дженест заявила, что его смерть – это несчастный случай.
Знаменитой певице пришлось извиниться за то, что она рано написала о самоубийстве Рика.
"Со всем уважением к семье Рика, я приношу свои извинения за то, что слишком рано сделала выводы, без свидетелей и каких-либо доказательств о причинах его смерти. Я никак не хотела сделать неправильный вывод. Я глубоко сочувствую его семье и друзьям", – написала Леди Гага.
Смотрите клип Леди Гага, где снимался Zombie Boy – Born This Way: