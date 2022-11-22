Мы полностью готовы, мяч на стороне Рады, – МВД о легализации огнестрельного оружия

Вскоре в Верховной Раде собираются проголосовать во втором чтении за законопроект "Об обороте гражданского оружия и боеприпасов к нему". В МВД уже представили свои правки и наработки на рассмотрение парламентариев.

В то же время министерство готово к легализации огнестрельного оружия. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Советник отметил, что в МВД уже готовы к имплементации закона, если за него проголосуют "в целом".

Все свои правки и наработки МВД передало, поэтому мяч на стороне Верховной Рады, потому что именно они законотворцы и могут проголосовать. Когда это будет – сейчас не готов сказать, но мне кажется, это преимущественно правильный и взвешенный шаг,

– объяснил Смирнов.

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По его словам, законопроект является отражением настроений общества, поскольку он стал возможным после проведенного голосования в приложении "Дия".

"Я убежден, что в ближайшее время депутаты проголосуют за этот законопроект во втором чтении, и мы получим возможность на ношение и хранение короткоствольного вооружения. Если мы говорим о ношении – то только травматического от 25-летнего возраста", – резюмировал советник главы МВД.

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