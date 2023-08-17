Легендарная бригада «Азов» возобновила работу на фронте

Азовцы вернулись в строй. Они снова выполняют боевые задачи на фронте.

Легендарная бригада "Азов" вид своей работы на фронте. воины "Азова" содержат занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

Выполняют боевые задания

О возвращении воинов на позиции сообщил ТИО директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества,

– сказал он.

В частности, по его словам, 15 августа артилиристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

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