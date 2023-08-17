Легендарная бригада «Азов» возобновила работу на фронте

17 августа 2023, 12:33
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Азовцы вернулись в строй. Они снова выполняют боевые задачи на фронте.

Легендарная бригада "Азов" вид своей работы на фронте. воины "Азова" содержат занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

Выполняют боевые задания

О возвращении воинов на позиции сообщил ТИО директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества,
– сказал он.

В частности, по его словам, 15 августа артилиристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

Возвращение "Азова" на передовую: последние новости

  • Один из командиров "Азова", Денис Прокопенко с позывным "Редис", обратился к украинцам. Защитник "Азовстали" отметил, что пишет "без какой-либо претензии" на славу или похвалу, а из благодарности тем, кто поддержал его подразделение в трудную минуту.
  • Командир бригады "Азов", защитник "Азовстали" Денис Прокопенко ("Рэдис") снова в строю. "Редис" 4 августа принял участие в учениях азовцев. Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение.
  • 31 июля сообщали, что уволенные командиры "Азова" могут вскоре вернуться на фронт для выполнения боевых задач. Никто не ветировал ни участие Дениса "Рэдиса" Прокопенко, ни участие других командиров в войне против России.

Автор: Вікторія Кульженко