Осень будет напряженная и интересная, – боец легиона "Свобода России"

Бойцы легиона "Свобода России" продолжают выполнять боевые задачи на фронте, приближая победу Украины. Сейчас ситуация обостряется, поэтому добровольцы готовятся к напряженной осени.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". Сейчас часть подразделения проходит боевое слаживание и готовится к новым боям.

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"Надо готовиться"

Легион "Свобода России" продолжает работать в районе Часового Яра и Волчанска.

Осень будет напряженная и интересная, поэтому к ней надо готовиться,

– сказал заместитель командира легиона "Свобода России".

Отметим, что в мае после начала российского наступления на севере Харьковщины бойцы легиона нанесли удар по Волчанску и ликвидировали десятки кадыровцев.

Что известно о легионе "Свобода России"

В целом российский легион ВСУ "Свобода России" был сформирован в марте 2022 года для защиты Украины от вторжения страны-агрессора во время полномасштабного вторжения.

Легион состоит из бывших военнослужащих вооруженных сил России, других россиян и белорусов. Бойцы легиона "Свобода России" владеют оружием, которое удалось забрать у врага как трофеи во время боевых действий. "Свобода России" даже имеет собственную артиллерию.

Всего с начала полномасштабного вторжения бойцы легиона "Свобода России" вместе с Российским добровольческим корпусом совершили три рейда на территорию страны-агрессора.

В августе 2023 года во время первого рейда добровольцам удалось уничтожить часть вражеской ДРГ, а во время второго в декабре – опорный пункт россиян возле села Теребрено.

Легион снова зашел на российскую территорию 12 марта 2024 года. Тогда в приграничных районах России, в частности в Белгородской и Курской областях, завязались бои.

Представитель подразделения Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что своими действиями добровольцы помогли ВСУ стабилизировать фронт в Украине. В частности, они сорвали новое наступление Кремля, который тот готовил на Харьковщине.