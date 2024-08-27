Про це 24 Каналу сказав заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар". Нині частина підрозділу проходить бойове злагодження і готується до нових боїв.

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"Треба готуватися"

Легіон "Свобода Росії" продовжує працювати у районі Часового Яру та Вовчанська.

Осінь буде напружена та цікава, тому до неї треба готуватися,

– мовив заступник командира легіону "Свобода Росії".

Зазначимо, що у травні після початку російського наступу на півночі Харківщини бійці легіону завдали удару по Вовчанську й ліквідували десятки кадирівців.

Що відомо про легіон "Свобода Росії"

Загалом російський легіон ЗСУ "Свобода Росії" був сформований у березні 2022 року для захисту України від вторгнення країни-агресора під час повномасштабного вторгнення.

Легіон складається з колишніх військовослужбовців збройних сил Росії, інших росіян та білорусів. Бійці легіону "Свобода Росії" володіють зброєю, яку вдалося забрати у ворога як трофеї під час бойових дій. "Свобода Росії" навіть має власну артилерію.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення бійці легіону "Свобода Росії" разом з Російським добровольчим корпусом здійснили три рейди на територію країни-агресора.

У серпні 2023 року під час першого рейду добровольцям вдалося знищити частину ворожої ДРГ, а під час другого у грудні – опорний пункт росіян біля села Теребрено.

Легіон знову зайшов на російську територію 12 березня 2024 року. Тоді у прикордонних районах Росії, зокрема у Бєлгородській та Курській областях, зав’язалися бої.

Представник підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що своїми діями добровольці допомогли ЗСУ стабілізувати фронт в Україні. Зокрема, вони зірвали новий наступ Кремля, який той готував на Харківщині.