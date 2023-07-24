9 часов через лес и 4 месяца в эстонской тюрьме: как доброволец из России оказался в ВСУ

Штурмовик "Свободы России" на позывной "Апостол" прошел сложный путь, чтобы воевать против оккупантов и бороться за демократические ценности. Он даже отсидел четыре месяца в эстонской тюрьме.

Об этом 24 Каналу рассказал боец легиона Свобода России с позывным "Апостол". Его вдохновляет подвиг украинского народа, который уже годами отчаянно борется за свое будущее против российского агрессора. А самая высокая ценность для него – либерально-демократический мир.

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Как "Апостол" попал на войну в Украине

В течение 2021 года "Апостол" имел несколько уголовных дел в России из-за помощи в организации митингов. Силовики неоднократно совершали рейды к нему в квартиру, а сам мужчина состоял на учете как "политический экстремист".

Судя по процессам, происходившим в России, "Апостол" понимал, что в ближайшие три года может начаться война против Украины. Мужчина не думал, что все произойдет настолько быстро. Но свой выбор он тогда уже сделал.

Не думал, что так рано все произойдет. Но я уже отдавал себе отчет, что уеду из России, вступлю в иностранный легион и буду бороться с оружием в руках. 24 февраля я начал собирать вещи,

– рассказал доброволец.

Он не имел права покидать место жительства и Москву без ведома силовиков. Поэтому операция по выезду из России продолжалась около 2 недель. В начале марта "Апостол" доехал до Пскова, а там 9 часов добирался через лес в Эстонию.

У него были надежды, что эстонцы пропустят его в посольство Украины, чтобы присоединиться к интернациональному легиону. Однако мужчину посадили в тюрьму на 4 месяца. Это абсолютно логичный шаг, ведь раньше он проходил службу в российской армии в войсках специального назначения.

Это была такая тюрьма относительно легкого режима. Тогда увидел выступление Зеленского, где тот сказал, что каждый может присоединиться к борьбе. Нашел сайт, где была инструкция, как попасть в интернациональный легион. Отправил письма во все возможные инстанции, но никто не ответил. Потом, уже выйдя из тюрьмы, поехал в эти инстанции. Но мне всюду говорили, что в моем случае присоединиться невозможно,

– отметил "Апостол".

В конце концов, весь процесс присоединения к интернациональному легиону длился около 5 – 6 месяцев. Любой легионер, прежде чем попасть в подразделение, проходит длительную и многоэтапную проверку, во время которой невозможно скрыть факты из своей биографии.

Он признает, что военные из других подразделений проявляли определенное недоверие в начале взаимодействия во время боевых операций. Однако в ходе работы люди перестали воспринимать его как россиянина и увидели в нем собрата.

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Россия заболела очень тяжелой болезнью

Как отметил "Апостол", большинство его окружения в России пошло по двум путям. Они либо стали врагами для него, либо заняли нейтральную позицию и попытались вообще абстрагироваться от войны.

Российский народ уже довольно давно заболел чрезвычайно тяжелой болезнью – фашизмом. Он проник на все уровни жизни: от телеканалов – до семей.

В этом случае несколько странно смотреть на так называемую либеральную российскую оппозицию за границей, которая наивно надеется, что захватит власть после падения Путина.

Нет. Путин не на пустом месте появился. Почва для таких процессов – само общество. Что-то одно здесь не поможет. Нужен комплекс мер. В первую очередь это будет сила. Россияне признают пока только ее. Один психиатр вывел теорию о надломе личности. Когда у человека из-за падения происходит надлом, и он идет на путь исправления. Должен произойти надлом внутри российского общества. И они сейчас несутся на огромной скорости, чтобы сломаться,

– рассказал "Апостол".

Когда это произойдет, важно, чтобы были люди, которые оградят общество от всяких золотовых, бастрикиных и кадыровых. Они только рассчитывают на то, чтобы удержать власть. И в этом случае помогут добровольцы из "Свободы России". Но путь к исправлению будет длительным.

Ситуация в России: коротко