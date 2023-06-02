"Точно в цель": российские добровольцы ударили по скоплению вражеских войск в Шебекино

Российские добровольцы продолжают "освобождать" свою родину от путинского режима. Так, бойцы легиона "Свобода России" показали видео, где они поразили враждебную цель в городе Шебекино в Белгородской области.

В легионе подтвердили, что их движение по территории России продолжается, чтобы освободить страну от кремлевской диктатуры. Российские добровольцы отметили, что их страна обязательно будет свободной.

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Российские добровольцы поразили цель в Шебекино

В легионе "Свобода России" рассказали, что 2 июня российские добровольцы ударили по скоплению путинской армии в городе Шебекино. На месте удара появился огромный столб черного дыма.

Легион "Свобода России" ударил по скоплению оккупантов в Шебекино: смотрите видео

Сейчас точно неизвестно, сколько именно российских захватчиков получили ранения от точного выстрела. К тому же в легионе "Свобода России" не отметили, как именно и с помощью чего им удалось нанести удар по населенному пункту территории России.

Российские добровольцы объявили о "новом этапе освобождения" Белгородской области

Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус 1 июня заявили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородской области. В настоящее время бойцы проводят рейд возле села Новая Таволжанка вблизи Шебекино.

После этого российское МВС объявило план "Крепость". Его применяют для того, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск вражескими войсками.

Однако план МВС провалился, ведь российские добровольцы "накрыли" путинских правоохранителей с РСЗО "Град". В РДК отметили, что им помогли в этом месте.

Впоследствии РДК опубликовали несколько видео с рейда на территории Белгородской области. Они ехали "родными просторами" на новой боевой бронированной машине.

Легион "Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформировавшийся в марте 2022 года для защиты нашей страны от российского вторжения. Он входит в Интернациональный легион Сил территориальной обороны Украины. Это формирование образовали из бывших военнослужащих России и Белоруссии, перешедших на сторону Украины.