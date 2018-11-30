"Лейкерс" без украинца Михайлюка победил "Индиану": видео

Украинец Святослав Михайлюк не принял участия в очередном матче "Лейкерс". Впрочем, команда одержала уверенную победу над "Ютой" – 104:96.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, на счету которого 38 очков, 9 подборов и 7 передач.

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Отметим, что в игре с "Индианой" у "Лейкерс" было 24 попытки на трехочковые, из которых лишь 7 – удачные.

Видеообзор матча Лейкерс – Индиана

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