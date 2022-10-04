Украина просит у США ATACMS: как они изменят ситуацию на фронте и какие еще ракеты нам нужны

Украине нужны дальнобойные ракетные вооружения, что позволит бить по целям в глубоком тылу российских оккупантов. Это существенно ухудшит логистические возможности врага и позволит ВСУ продолжать успешные контрнаступательные действия.

На сегодня Украина может рассматривать три возможных типа ракет, которые могут получить украинские военные от американских партнеров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Что может получить Украина

Эксперт заверил, что США "точно дадут" новые ракеты Украине, но возникает вопрос об их типах и оперативности таких поставок.

Тот перечень позиций по ракетам, которые мы заявили – он действительно от 100 километров и дальше. Есть три позиции , которые мы можем обсудить: это ракеты ATACMS , новые американские ракеты PrSM , а также ракеты Tomahawk ,

– объяснил он.

По его словам, ракетами ATACMS ВСУ могут наносить удары на расстоянии от 270 до 310 километров, что будет зависеть от их модификации. Эти ракеты используют платформы запуска HIMARS, MLRS и MARS – которые ВСУ уже имеют в своем вооружении и работают ими с ракетами m31, дальностью 85 километров.

Что касается ракет PrSM, то это новая американская разработка, которая также может работать на платформах HIMARS. Свитан подчеркнул, что у таких ракет заявлена ​​дальность от 499 километров и больше.

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Обозреватель добавил, что также "обсуждается не один месяц" поставки ракет Tomahawk.

"На эту позицию намекал головком Залужный , который в письме перед последним "Рамштайном" это подтвердил, что идут переговоры о так называемом "паритетном оружии" – то есть ракетах уровня Tomahawk, с дальностью 2000 – 2500 километров. Они могут доставать до Урала, Урала во все промышленные военные предприятия, которые могут быть поражены такими ракетами", – рассказал полковник.

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Проблема носителей

Специалист отметил, что в процессе снабжения таких типов оружия важно иметь платформы носителей ракет, с которых можно производить пуски.

Не у всех этих ракет еще есть носители. Ракеты ATACMS и PrSM могут использоваться, потому что у нас есть пусковые платформы HIMARS, MLRS и MARS. А вот Tomahawk в основном морского базирования . Это основной вид ее базирования. В то же время существуют наземные пусковые установки, предназначенные для пуска ракет с ядерным наполнением,

– указал Свитан.

По его мнению, американская промышленность может приспособить любую пусковую установку морского базирования на тягаче, как это было сделано ранее с ракетой Harpoon.

"Это также ракета морского авиационного базирования, ее "приземлили" на пусковую установку на шасси и, в принципе, ВСУ очень удачно ее используют. Приблизительно схожий уровень подготовки может быть и у ракеты Tomahawk. Поэтому я думаю, что весь перечень этих ракет передадут. Будут вопросы, но это сейчас согласовывается между нашим Генштабом и Пентагоном", – уверен эксперт.

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Реально ли получить Tomahawk

Обозреватель считает, что Украина может получить ракеты Tomahawk, но все будет зависеть от того, что будут делать дальше россияне.

Если они поймут, что нам будут передавать Tomahawk, они снизят или полностью прекратят ракетное поражение инфраструктуры Украины. Я думаю, что этот вопрос будет тогда заторможен. Если же россияне и дальше будут "работать" своими дальнобойными ракетами, я думаю, что это может ускорить процесс передачи Tomahawk Украине,

– отметил полковник.

По его словам, все потому, что Tomahawk является "паритетным оружием".

"Она исключит возможность новые пуски россиян, поскольку там понимают, что будет два пуска в обратную сторону. То есть эти "качели" охладят российский пыл и не позволят работать им дальнобойными ракетами по нашей территории", – добавил эксперт.

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Потребности для ВСУ

Специалист констатировал, что даже без использования ракетных возможностей по территории России эти типы ракет будут играть очень большую роль.

"Сейчас ВСУ могут ракетами m31 из HIMARS доставать на глубину фронта максимум до 50 – 70 километров. Глубина фронта почти везде более 70 – 80 километров: в Запорожской области – до 150 километров, в Донецкой области – до 200 километров. То есть нам нужны ракеты во всю глубину фронта ломать логистические цепочки, командные пункты и составы", – резюмировал Свитан.

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