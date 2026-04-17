24 Канал
17 апреля, 07:38
Дроны атакуют Ленинградскую область: в "Пулково" самолеты не пускают на посадку

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Дроны атаковали Ленинградскую область России.
  • Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту "Пулково".

17 апреля в Ленинградской области неспокойно. Тамошняя ПВО охотится за неизвестными дронами.

Воздушную тревогу в регионе в связи с угрозой беспилотников объявили еще в 03:28.

Что известно об атаке на Ленинградскую область?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что по состоянию на 06:43 обезврежено 12 дронов.

В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА обломками повреждено транспортное средство и окна соседнего здания.

Также обломки беспилотника упали в Выборгском районе. Там произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет.

В 04:30 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково".

Также в компании заявили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. "В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", – уточнили там.

Около 06:00 российские СМИ писали о том, что 5 самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Так, самолет авиакомпании Air Cairo из Шарм-эль-Шейха летает кругами в районе Пскова. Два борта "Победы" летают в Вологодской области: один возле озера Белое, второй в районе села Избоище. Примерно там же кружат два самолета авиакомпании "Россия" из Сургута и Перми. Лайнеры не могут приземлиться из-за дроновой угрозы.

В аэропорту задерживаются на взлет 11 рейсов, еще 8 отменили. Посадка отменена для 6 самолетов.

Какие последствия последних ударов Украины по России?

  • Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе, вызвав масштабный пожар, который не могут ликвидировать уже более 15 часов. В результате атаки повреждены объекты нефтетерминала, а жителей близлежащих районов эвакуировали.

  • Украинские дроны атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке в Башкортостане, преодолев до 1 500 километров. Завод производит авиационное топливо и поставляет материалы для военной техники и оборонных объектов.

  • Украинские беспилотники атаковали завод "Череповец-Азот" в Вологодской области России, вспыхнули два из трех аммиачных цехов. Завод производит около 6% аммиака в России, а его продукция экспортируется в Европу, Азию и Латинскую Америку.