Дроны атакуют Ленинградскую область: в "Пулково" самолеты не пускают на посадку

17 апреля в Ленинградской области неспокойно. Тамошняя ПВО охотится за неизвестными дронами.

Воздушную тревогу в регионе в связи с угрозой беспилотников объявили еще в 03:28.

Что известно об атаке на Ленинградскую область?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что по состоянию на 06:43 обезврежено 12 дронов.

В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА обломками повреждено транспортное средство и окна соседнего здания.

Также обломки беспилотника упали в Выборгском районе. Там произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет.

В 04:30 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково".

Также в компании заявили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. "В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", – уточнили там.

Около 06:00 российские СМИ писали о том, что 5 самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Так, самолет авиакомпании Air Cairo из Шарм-эль-Шейха летает кругами в районе Пскова. Два борта "Победы" летают в Вологодской области: один возле озера Белое, второй в районе села Избоище. Примерно там же кружат два самолета авиакомпании "Россия" из Сургута и Перми. Лайнеры не могут приземлиться из-за дроновой угрозы.

В аэропорту задерживаются на взлет 11 рейсов, еще 8 отменили. Посадка отменена для 6 самолетов.

