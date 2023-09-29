Под надежным прикрытием: в ВСУ показали работу Leopard и Bradley на Мелитопольском направлении

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Юге. В ВСУ поделились видео, на котором наши воины ведут бой, используя оружие, предоставленное союзниками.

На Мелитопольском направлении ВСУ ведут наступательные операции, нанося врагу урон в живой силе и технике. Воины 47 отдельной механизированной бригады, воюющие на этом участке, рассказали, как тяжелая техника, переданная международными партнерами, влияет на ход боев.

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Броневая защита

На видео можно увидеть, как танк "Леопард" и боевая машина пехоты "Брэдли" прикрывают пехоту от вражеских снарядов и пуль.

Бойцы уверяют, что танки во время наступательных действий не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и ее технику, но и играют психологическую роль "броня прикрывает".

Кадры работы наших военных: видео

Военная помощь от союзников: что известно

Президент Зеленский заявил, что первые танки M1 Abrams уже прибыли в Украину. Издание Politico писало, что десять танков уже передали Киеву. В общей сложности нам должны предоставить 31 машину.

Недавно американцы объявили очередной пакет военной помощи, в который вошли ракеты ПВО, HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и т.д.

В то же время относительно ATACMS – их не будет в этом пакете. Впрочем, по данным СМИ, Байден во время встречи с Зеленским пообещал впоследствии предоставить небольшое количество дальнобойных ракет. Сам глава государства считает, что история с ATACMS будет подобна сценарию с F-16.

Контрнаступление ВСУ: что известно