Польша отправила Украине еще 10 танков Leopard
9 марта 2023, 12:32Читати новину українською
Источник:Минобороны Польши
Польша продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, нашей стране отправили еще 10 танков Leopard 2.
Кстати, недавно первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже прибыл в Польшу. К тому же четыре танка уже находятся в нашем государстве.
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Польша отправит в Украину еще больше Leopard
Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в Украину прибудут еще 10 танков Leopard 2. Ранее Варшава передала Киеву четыре таких танка.
Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4,
– заявил Блащак.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Военная помощь Украине: последние новости
- Недавно министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что остальные 60 танков, обещанных Украине в феврале, являются танками Т-72 и PT-91 Twardy. Их обещали передать вместе с Leopard или даже скорее.
- К тому же для Украины немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1.
- Первый "Леопард", который Канада передала Украине, уже прибыл в Польшу. В общей сложности Оттава планирует отправить четыре таких танка.
- В Португалии также заявили, что предоставят Украине "Леопарды". В частности, планируют отправить 4 танка.
- Кстати, к "танковой коалиции" уже присоединились не менее 12 государств. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
- Вскоре Украина получит танки Leopard 2A6 из Германии и Португалии. Кроме того, Германия предоставила для ВСУ дополнительные установки Gepard.
- В ФРГ сообщили, что Силы обороны Украины получили от Германии еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 000 снарядов к ним.
- Кроме того, Германия готовит к передаче 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 и 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.