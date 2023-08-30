10 "Леопардов" и полевой госпиталь: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Танки Leopard, мощный радар и разведывательные БПЛА – это передала Германия в новом пакете помощи для Украины. Также в него вошел полевой госпиталь, важность которого невозможно переоценить на фронте.
Список обнародован на сайте немецкого правительства, передает 24 Канал. Большинство техники производится в Германии.
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Что известно о помощи
"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов Федерального правительства по развитию потенциала безопасности", – отметили в правительстве ФРГ.
В пакет военной помощи от Германии вошли:
- 10 танков Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 разведывательных БПЛА Vector;
- четыре транспортера танков HX81 и четыре полуприцепа к ним;
- более 13 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
- полевой госпиталь.
Журналисты отметили, что это вторая партия обещанных Leopard 1A5, переданных Украине немецкой стороной совместно с Данией. В общей сложности ожидается 178 таких машин, однако правительство Германии согласовывает продажу Киеву дополнительных танков первой модели.
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Особенности оружия
БПЛА Vector – это легкий разведывательный беспилотник производства германской компании Quantum-Systems. Он имеет сменный модуль, позволяющий вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне. Также есть стабилизация и встроенный искусственный интеллект – это позволяет автоматически отслеживать объекты. Он может лететь 180 минут на 180 километров, выдерживает от -20 до +45 градусов.
Радар TRML-4D – это мобильный радар наблюдения за воздушным пространством Telefunken. Его тоже производят в Германии. 4D – это последняя модель, поставляемая с твердотельной антенной с активной фазированной антенной решеткой, которая не выдвигается и вращается. Радиус действия радара – 250 километров. Радар может обнаруживать труднодоступные воздушные цели – например, зависший в воздухе вертолет или маловысотные крылатые ракеты. Станция оборудована бортовым генератором электроэнергии.
Транспортер танков HX81 – это тяжелый тягач для быстрой перевозки тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard 2. Он имеет четырехместную кабину, которая может быть бронированной.
Помощь Украине продолжается
30 августа в Толедо происходит неформальное заседание Совета министров обороны ЕС. На нем говорят о продолжении военной поддержки Украины и укреплении оборонной промышленности ЕС.