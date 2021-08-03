Леса превратились в пепел: фото последствий пожаров в Турции

3 августа 2021 , 12:15
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Источник:

BirGun

В Турции большинство пожаров спасатели взяли под контроль. Однако мощный огонь бушевал около недели, поэтому оставил сокрушительные последствия.

Сейчас пожарные активно тушат 10 очагов возгораний в 5 провинциях. Масштабы бедствия еще оценивают.

Кстати Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Ужасные последствия пожаров

Опубликовали фото, как зеленые леса после пожаров стали полностью черными. В горах стоят обугленные стволы ранее широколиственных деревьев. Например, лесной массив в районе Ичмелер полностью превратился в пепел.

Уцелели лишь насаждения в окрестностях поселений.


Последствия пожаров / Фото BirGun


Выгорели леса / Фото BirGun​

Что известно о пожарах в курортной Турции

Масштабные пожары в Турции, смотрите видео:

 

Автор: Ольга Музика