Летят в сторону Украины: в сети опубликовали массовые следы от ракет на Астрахани
Российские террористы 31 декабря осуществили массированный пуск ракет по Украине. В сети появились фото, где в небе над Астраханью видно много следов от ракет.
Соответствующие видеозаписи появились в телеграмм-каналах. Очевидцы отметили, что следов много. Вероятно, пуски продолжаются.
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Украинские силы ПВО сообщают, что в воздушном пространстве зафиксировали ориентировочно 20 российских ракет. Власти призвали людей находиться в укрытиях к отбою. Отметим, что по состоянию на 14.30 ракетная опасность сохраняется. Враг продолжает атаковать.
Обновлено. По состоянию на 14.35 противник прекратил запуск ракет. В то же время ракеты все еще могут "долетать", а также Россия выпустила иранские дроны.
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В каких городах сообщили о взрывах или работе ПВО
- Воздушная тревога была объявлена около 12:00. Впоследствии о работе противовоздушной обороны сообщили руководители ОВА сразу нескольких областей, в частности Киевской, Житомирской, Харьковской, Хмельницкой.
- Впоследствии около 14:00 в сетях сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой и Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице, а Александр Сенькевич – в Николаевской области.
- К сожалению, известно также о прилете на Хмельницком. Город атаковали беспилотником, есть пострадавшие.