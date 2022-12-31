Летят в сторону Украины: в сети опубликовали массовые следы от ракет на Астрахани

Российские террористы 31 декабря осуществили массированный пуск ракет по Украине. В сети появились фото, где в небе над Астраханью видно много следов от ракет.

Соответствующие видеозаписи появились в телеграмм-каналах. Очевидцы отметили, что следов много. Вероятно, пуски продолжаются.

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Украинские силы ПВО сообщают, что в воздушном пространстве зафиксировали ориентировочно 20 российских ракет. Власти призвали людей находиться в укрытиях к отбою. Отметим, что по состоянию на 14.30 ракетная опасность сохраняется. Враг продолжает атаковать.

Обновлено. По состоянию на 14.35 противник прекратил запуск ракет. В то же время ракеты все еще могут "долетать", а также Россия выпустила иранские дроны.

Небо в Астрахани от следов ракет: видео

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