Відповідні відео з'явились у телеграм-каналах. Очевидці зазначили, що слідів багато. Ймовірно, пуски продовжуються.
Увага У Києві лунають вибухи між житловими будинками
Українські сили ППО повідомляють, що у повітряному просторі зафіксували орієнтовно 20 російських ракет. Влада закликала людей перебувати в укриттях до відбою. Зазначимо, що станом на 14:30 ракетна небезпека зберігається. Ворог продовжує атакувати.
Оновлено. Станом на 14:35 противник припинив запуск ракет. Водночас, ракети все ще можуть "долітати", а також Росія випустила іранські дрони.
Небо в Астрахані від слідів ракет: відео
У яких містах повідомили про вибухи чи роботу ППО
- Повітряну тривогу оголосили близько 12:00. Згодом про роботу протиповітряної оборони повідомили керівники ОВА відразу кількох областей, зокрема: Київщини, Житомирщини, Харківщини, Хмельниччини.
- Згодом, близько 14:00, у мережах повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині та Запоріжжі. Мер Києві Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці, а Олександр Сєнькевич – у Миколаївській області.
- На жаль, відомо також про прильот на Хмельницькому. Місто атакували безпілотником, є постраждалі.