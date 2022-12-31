Відповідні відео з'явились у телеграм-каналах. Очевидці зазначили, що слідів багато. Ймовірно, пуски продовжуються.

Увага У Києві лунають вибухи між житловими будинками

Українські сили ППО повідомляють, що у повітряному просторі зафіксували орієнтовно 20 російських ракет. Влада закликала людей перебувати в укриттях до відбою. Зазначимо, що станом на 14:30 ракетна небезпека зберігається. Ворог продовжує атакувати.

Оновлено. Станом на 14:35 противник припинив запуск ракет. Водночас, ракети все ще можуть "долітати", а також Росія випустила іранські дрони.

Небо в Астрахані від слідів ракет: відео

У яких містах повідомили про вибухи чи роботу ППО