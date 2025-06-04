Летнее наступление провалится, – Пионтковский спрогнозировал бунты в России

1 июня дроны СБУ поразили 34% стратегической авиации России, что стало историческим событием. Из-за этого даже самые преданные Кремлю россияне начали паниковать и обвинять власть. Однако впереди еще есть летнее наступление оккупантов.

Вероятнее всего, что он провалится, что окончательно оборвет терпение у народа страны-агрессора. Такое мнение 24 Каналу высказал публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский, отметив, что тем временем Европа уже делает решительные шаги для поддержки Украины.

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О будущих бунтах в России

По словам публициста, после операции "Паутина" было очень интересно наблюдать за реакцией российского общества и военных. Ведь большинство из них выступают за идеологию войны с Украиной, поэтому отголосок на уничтожение авиации был очевиден.

Россияне еще не называют "фюрера" по имени. Однако уже всю власть, всю военную и политическую верхушку проклинают последними словами. И также как и Пригожин в последние свои дни с достаточным уважением высказываются о своем украинском противнике,

– подчеркнул он.

Между тем другая прослойка российского общества, а именно либералы, уже позволяют себе вести резкие дискуссии с известными российскими пропагандистами о власти в Кремле. В то же время Путин просто исчез из информационного пространства, как всегда, когда происходят "трагические" события для России.

У россиян уже есть вопрос, для чего этот человек (Путин – 24 Канал) все это затеял. Все это (терпение россиян – 24 Канал) подорвется по результатам летнего наступления. Оно провалится. Если линия боестолкновения за следующие 3 месяца и переместится, то только на Восток,

– сказал Пионковский.

Публицист объяснил, что сейчас с военной помощью Украине активизировалась Европа. Особенно, канцлер Германии Фридрих Мерц. Вероятно, что США будут продавать вооружение напрямую нашей стране или же странам ЕС. На меньшее Дональд Трамп пойти не сможет, ведь на него сейчас давят проукраинские сенаторы, такие как Линдси Грэм.