Летний сезон "хлопка" в разгаре: за пожарами на нефтебазах в Ростовской области стоит СБУ

Ночью в Ростовской области пылали-горели аж две нефтебазы. Как выяснилось, "поджог" организовала Служба безопасности Украины.

Как сообщают источники 24 Канала, за ночной "хлопок" в Ростовской области спланировала СБУ.

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Удар по кошельку и амбициям Кремля

Так, известно, что дроны украинского ведомства долетели до российского города Азов и там атаковали две нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.

После успешной отработки БПЛА, на объектах начались мощные пожары.

Как отмечает проинформированный источник, удар по Ростовской области – продолжение "санкционного режима" против российского нефтеперерабатывающего комплекса. СБУ и дальше будет прилагать усилия для уменьшения экономического потенциала врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины.

Напомним, что дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области: смотрите видео

Дроны ударили по нефтебазе в Ростовской области: смотрите видео

Не только Азов, но и Чушка

Следует заметить, что российские власти вынужденно признали атаку на Азов, который расположен в 35 километрах от административного центра области – Ростова – на Дону. Тамошний губернатор подтвердил повреждение резервуаров с нефтепродуктами в результате атаки.

А вот губернатор Краснодарского края не обмолвился ни слова о том, что ночью горячо было также и на подконтрольной ему территории. Российские СМИ утверждают, что дроны поразили нефтебазу в поселке Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края. Речь идет о ООО "Югнефтехимпродукт" – терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов. На объекте возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения.

Сегодня – СБУ, а вчера – ГУР