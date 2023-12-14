Россиянам там очень тяжело, – Мусиенко о перспективах ВСУ на левобережье

Украинские военные удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины. Очевидно, что россиянам там очень тяжело, ведь им не удается выдавить наших защитников.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, прокомментировав ситуацию на левобережье Херсонщины.

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Что происходит на левобережье Херсонщины

Как предположил Мусиенко, на левобережье Херсонщины находится около 60 тысяч личного состава врага. Им не удается вытеснить украинских защитников, которых гораздо меньше на этом участке.

Конечно, Силам обороны Украины сложно продвигаться в таких условиях. Но они наносят мощные потери врагу на этом направлении.

Россиянам там очень тяжело. Они ведут, скажем так, безуспешные боевые действия. Враг подтянул дополнительные силы, но они не могут вытеснить украинскую группировку на правый берег Херсонщины. Там действительно тяжелые бои. Но россияне несут серьезные потери. Кто там только не побывал. В том числе и 810 бригада морской пехоты оккупантов. Приходят и несут потери,

– сказал Мусиенко.

Ситуация на левобережье Херсона: коротко

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной. На ход боевых действий влияет погода. Россияне пытаются атаковать, но такие попытки наступления оканчиваются неудачами.

На этом направлении активно идет контрбатарейная борьба. Она несколько уменьшает давление на находящихся на левом берегу украинских военных.

Недавно военные из Сил специальных операций показали, как попали в командно-наблюдательный пункт оккупантов. Произошло это во временно оккупированных Олешках.