Линия невозврата: есть ли у россиян какие-то результаты от штурмов на левобережье Херсонщины

Украинские защитники продолжают противостоять российским оккупантам и удерживать всю линию фронта. В частности, на Юге россияне не прекращают штурмовать позиции наших военных, даже несмотря на то, что успехов не достигают.

Россиянам важно показать какие-то "победы" до выборов, которые должны пройти уже в марте этого года. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Для врага принципиально выбивать нас из этого плацдарма, потому что на носу выборы, и царю (Путину – 24 Канал) нужны победы и убедительные такие действия, которые подчеркнут, что его армия еще на что-то способна", – пояснила Гуменюк.

Штурмы с бестолковым упрямством

Фактически каждый день враг предпринимает попытки штурмов на указанном направлении. В сутки их количество достигает до 5 – 7, хотя раньше эта цифра составляла 10 – 13. Впрочем, желаемых результатов оккупанты не имеют и все меньше аргументов для того, чтобы отправлять новые штурмовые группы.

Впрочем, враг переформатирует целые подразделения. Создает нетипичные офицерские штурмовые группы, поскольку другие не способны справиться с этими задачами.

Но даже используя элитные свежесозданные подразделения, они убеждаются, что успеха нет. У них даже сложилась такая линия невозврата, по которой уже бронетехнике нет перспектив. То есть они доходят до нее, теряют технику снова и понимают, что дальше только пешком и вернутся не все,

– рассказала спикер.

Есть случаи, когда российские военные отказывались идти на штурм. Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказывал о бойцах так называемого элитного подразделения морской пехоты оккупантов. Они расценивают такие боевые задачи, как билет в один конец.

"Но штурмы с таким бестолковым упрямством продолжаются. Мы продолжаем их отражать и закрепляться, несмотря на то, что действительно населенного пункта (Крынки – 24 Канал) фактически нет, но эта практика выжженной земли демонстрируется врагом не только на Юге. Мы видели такое же и с Авдеевкой, и с Марьинкой, и с Бахмутом. Поэтому здесь понятна их тактика и мы знаем точно, как ей противодействовать", – добавила Гуменюк.

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