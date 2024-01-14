Россияне уничтожают собственные беспилотники на левобережье Херсонщины, – ISW

Украинские военные проводят операции на левобережье Херсона. В Институте изучения войны проанализировали сложившуюся там ситуацию.

Украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области. Подтвержденных изменений в этом районе нет.

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Россия пытается эвакуировать поврежденную технику

Позиционные бои в этом районе продолжаются. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что командование российского 17-го танкового полка в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную российскую бронетехнику под Крынками. К этому привлекается штатный ремонтный персонал и боевой персонал.

Здесь активно работают украинские беспилотники. Российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе, поскольку они все чаще принимают собственные беспилотники за украинские и обстреливают их.

По имеющейся информации, подразделения 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии действуют в северных и северо-западных Олешках, а подразделения 17-го танкового полка и неопределенное подразделение 70-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Песчановки и Пойма.

Российские атаки становятся шаблонными